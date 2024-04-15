Как технологии влияют на рабочие места

Стефано Ла Ровере, один из топ-менеджеров гиганта Amazon, рассказал, что мнение о том, что технологии сокращают количество рабочих мест, является ошибочным. Речь может идти о необходимости в переквалификации, однако в современных условиях постоянно учиться и развиваться – это вполне нормально.

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Ла Ровере непосредственно отвечает за робототехнику, мехатронику и экологическую упаковку, поэтому находится в ситуации и может оценить динамику.

То, что технологии и роботы уничтожают рабочие места, - это миф. Они просто освобождают человеческий потенциал, перебирая на себя тяжелую и рутинную работу. Благодаря этому у работников появляется возможность развиваться и расти по карьерной лестнице,

– подчеркнул он.

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Поднятие грузов, упаковка, тяжелый физический труд – в Amazon эти функции передали робототехнике. Работникам дали более интересную и квалифицированную работу, условия труда стали безопаснее, а процессы – эффективнее. Ла Ровере утверждает, что только в европейской части Amazon удалось улучшить условия работы для 50 тысяч работников.

В последние годы технологии создали внутри компании 700 новых категорий рабочих мест. В целом мнение Ла Ровере разделяют многие менеджеры, а Билл Гейтс мечтает, что инновации позволят людям работать только 3 дня в неделю.