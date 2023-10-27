Певица Тейлор Свифт стала миллиардершей: из чего состоит ее состояние

Тейлор Свифт присоединилась к небольшому клубу исполнителей, которым удалось заработать миллиард долларов. Особой финансовой отметки ей удалось достичь благодаря рекордному туру Eras.

Состояние Тейлор Свифт перевалило за миллиард

Тур американской певицы Тейлор Свифт Eras предусматривает 146 выступлений. Он не только рекордный, но и позволил исполнительнице достичь значительного финансового успеха.

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Состояние певицы уже сейчас составляет 1,1 миллиарда долларов. В основном ее заработок состоит из:

роялти от продажи песен;

прибыль от Spotify и YouTube;

продажа билетов на концерты;

мерч.

По прогнозам аналитиков, тур Eras, который продлится в текущем и следующем году, позволит Тейлор Свифт собрать 2,2 миллиарда долларов только от продажи билетов в Северной Америке. Этот тур должен стать наиболее кассовым во всей истории музыкальной индустрии.

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Тур певицы уже показал неслыханный успех. 53 ее концерта в США в этом году прибавили 4,3 миллиарда долларов в валовой внутренний продукт страны. В городах, где выступает Свифт, значительно растет заполненность гостиниц и общественного транспорта.

Кроме того, в Сиэтле ее поклонники так активно танцевали, что вызвали мощную сейсмическую активность. Ее приравняли к землетрясению с магнитудой 2,3.