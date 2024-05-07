Telegram под контролем: в ЕС появится регулятор: в ЕС появится регулятор
Источник:De Standaard
В ЕС появится орган, который будет контролировать работу Telegram. Им должен стать Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT).
Telegram в ЕС
Поэтому контролирующей инстанцией должен стать Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT). Он должен стать отслеживать реакцию Telegram на распространение незаконного контента в мессенджере.
Читайте также Европейский Союз готов противодействовать Китаю: что заявила Урсула фон дер ЛяйенНапомним! К таким призывам относятся призывы к насилию, нелегальная продажа оружия, контент эротического характера и другая неприемлемая информация.
Регулятор сможет наложить штрафы на мессенджер в случае недостаточной реакции компании на жалобы пользователей.
Контроль за Telegram будет очень сложным, потому что эта платформа почти не сотрудничает с правительствами. Пока Бельгийский институт ожидает официального назначения на роль регулятора.Обратите внимание! Благодаря европейскому Закону о цифровых услугах (DSA) Бельгия получила право на надзор за Telegram. По этому закону, соцсети должны иметь представительство в Европе.
Сейчас Telegram базируется в Дубае и назначил бельгийскую компанию EDSR своим европейским представителем, что дает бельгийскому телекоммуникационному регулятору BIPT юрисдикцию.
Ранее соцсеть по требованию Apple пообещала ограничить доступ к российским пропагандистским каналам пользователям, чьи учетные записи привязаны к украинским SIM-картам.