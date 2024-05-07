Telegram под контролем: в ЕС появится регулятор: в ЕС появится регулятор

В ЕС появится орган, который будет контролировать работу Telegram. Им должен стать Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT).

Telegram в ЕС

Поэтому контролирующей инстанцией должен стать Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT). Он должен стать отслеживать реакцию Telegram на распространение незаконного контента в мессенджере.

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К таким призывам относятся призывы к насилию, нелегальная продажа оружия, контент эротического характера и другая неприемлемая информация.

Регулятор сможет наложить штрафы на мессенджер в случае недостаточной реакции компании на жалобы пользователей.

Контроль за Telegram будет очень сложным, потому что эта платформа почти не сотрудничает с правительствами. Пока Бельгийский институт ожидает официального назначения на роль регулятора.

Благодаря европейскому Закону о цифровых услугах (DSA) Бельгия получила право на надзор за Telegram. По этому закону, соцсети должны иметь представительство в Европе.

Сейчас Telegram базируется в Дубае и назначил бельгийскую компанию EDSR своим европейским представителем, что дает бельгийскому телекоммуникационному регулятору BIPT юрисдикцию.

Ранее соцсеть по требованию Apple пообещала ограничить доступ к российским пропагандистским каналам пользователям, чьи учетные записи привязаны к украинским SIM-картам.