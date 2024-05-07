Telegram в ЕС
Поэтому контролирующей инстанцией должен стать Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT). Он должен стать отслеживать реакцию Telegram на распространение незаконного контента в мессенджере.
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Регулятор сможет наложить штрафы на мессенджер в случае недостаточной реакции компании на жалобы пользователей.
Контроль за Telegram будет очень сложным, потому что эта платформа почти не сотрудничает с правительствами. Пока Бельгийский институт ожидает официального назначения на роль регулятора.
Сейчас Telegram базируется в Дубае и назначил бельгийскую компанию EDSR своим европейским представителем, что дает бельгийскому телекоммуникационному регулятору BIPT юрисдикцию.
Ранее соцсеть по требованию Apple пообещала ограничить доступ к российским пропагандистским каналам пользователям, чьи учетные записи привязаны к украинским SIM-картам.