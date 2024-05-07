О чем предупреждает ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов привлечь все доступные инструменты для защиты экономики. Такое решение будет принято, если Китай не предоставит справедливый доступ к торговым рынкам.

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Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии Для того, чтобы торговля была справедливой, доступ к рынкам друг друга также должен быть взаимным. Мы обсудили, как достичь реального прогресса в вопросе доступа к рынкам. Я остаюсь уверенной, что можно достичь большего прогресса.

По состоянию на теперь, китайские товары, в частности электроавтомобили, заполонили европейский рынок. Соответственно, другие компании не могут свободно реализовывать собственный товар. Избыточное производство Китая создает дисбаланс на мировом рынке.

Европа не может принять практики, что искажают рынок и могут привести к деиндустриализации,

– уточняет фон дер Ляйен.

Какое решение требуют от Пекина

В Париже прошли переговоры между Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином. Во время этой встречи, представители ЕС выразили поддержку беспокойства со стороны США, относительно китайских избыточных мощностей. Речь идет, частности о "зеленой" промышленности.

Нужно понимать, что государственная машина Китая активно финансирует промышленный сектор. Фон дер Ляйен призвала Си отрегулировать этот вопрос, ведь внутренний спрос внутри КНР не растет, соответственно возникает проблема со структурно избыточными мощностями.