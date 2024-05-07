Про що попереджає ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС готовий залучити усі доступні інструменти для захисту економіки. Таке рішення буде прийнято, якщо Китай не надасть справедливий доступ до торговельних ринків.

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Урсула фон дер Ляєн Глава Єврокомісії Для того, щоб торгівля була справедливою, доступ до ринків один одного також має бути взаємним. Ми обговорили, як досягти реального прогресу в питанні доступу до ринків. Я залишаюся впевненою, що можна досягти більшого прогресу.

Станом на тепер, китайські товари, зокрема електроавтомобілі, заполонили європейський ринок. Відповідно, інші компанії не можуть вільно реалізовувати власний товар. Надлишкове виробництво Китаю створює дисбаланс на світовому ринку.

Європа не може прийняти практики, що спотворюють ринок і можуть призвести до деіндустріалізації,

– уточнює фон дер Ляєн.

Яке рішення вимагають від Пекіна

У Парижі пройшли переговори між Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Еммануелем Макроном та головою КНР Сі Цзіньпіном. Під час цієї зустрічі, представники ЄС висловили підтримку занепокоєння з боку США, відносно китайських надлишкових потужностей. Йдеться, зокрема про "зелену" промисловість.

Потрібно розуміти, що державна машина Китаю активно фінансує промисловий сектор. Фон дер Ляєн закликала Сі відрегулювати це питання, адже внутрішній попит всередині КНР не зростає, відповідно виникає проблема зі структурно надлишковими потужностями.