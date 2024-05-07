Telegram в ЄС

Тож контролюючою інстанцією має стати Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT). Він має стати відстежувати реакцію Telegram на поширення незаконного контенту в месенджері.

Читайте також Європейський Союз готовий протидіяти Китаю: що заявила Урсула фон дер Ляєн

Нагадаємо! До таких закликів відносяться заклики до насильства, нелегальний продаж зброї, контент еротичного характеру та інша неприйнятна інформація.

Регулятор зможе накласти штрафи на месенджер у разі недостатньої реакції компанії на скарги користувачів.

Контроль за Telegram буде дуже складним, бо ця платформа майже не співпрацює з урядами. Поки що Бельгійський інститут очікує офіційного призначення на роль регулятора.

Зверніть увагу! Завдяки європейському Закону про цифрові послуги (DSA) Бельгія отримала право на нагляд за Telegram. За цим законом, соцмережі повинні мати представництво в Європі.

Нині Telegram базується в Дубаї та призначив бельгійську компанію EDSR своїм європейським представником, що дає бельгійському телекомунікаційному регулятору BIPT юрисдикцію.

Раніше соцмережа на вимогу Apple пообіцяла обмежити доступ до російських пропагандистських каналів користувачам, чиї облікові записи прив'язані до українських SIM-карт.