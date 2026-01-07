Облигации заморожены в Москве: Дуров рассказал, зависит ли Telegram от российских денег

Мир шокировала новость о замораживании в Москве облигаций Telegram на около 500 миллионов долларов. Сооснователь мессенджера Павел Дуров рассказал, что на самом деле все не так, как кажется на первый взгляд.

Что говорит Дуров об облигациях Telegram?

Павел Дуров заверил, что Telegram не зависит от российского капитала, пишет 24 Канал.

В нашем недавнем размещении облигаций на сумму 1,7 миллиарда долларов не участвовали никакие российские инвесторы. Старые облигации, выпущенные в 2021 году, были в основном погашены и не представляют проблемы,

– рассказал бизнесмен.

По его словам, владельцы облигаций не являются акционерами и не имеют права голоса по решениям Telegram. Именно он является единственным акционером.

Что известно о замораживании облигаций?

Telegram с 2021 года выпустил облигации на сумму более четырех миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

В частности, в мае 2025 года компания разместила долговые бумаги на 1,7 миллиарда долларов. По словам источников Financial Times, Telegram выкупил большую часть бондов со сроком погашения в 2026 году.

Но часть бумаг оказалась заблокированной в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в связи с санкциями против России. Поэтому в издании утверждали, что Telegram, по-прежнему, зависит от российского капитала.

Напомним! Евросоюз, США и Великобритания ввели замораживание активов и другие ограничения в отношении Национального расчетного депозитария России в 2022 году.

Что еще следует знать о ситуации с Telegram?