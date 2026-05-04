Temu под ударом, потому что его могут вытеснить: в Европе запустили новый маркетплейс

На рынке бюджетных онлайн-покупок появился новый игрок, который уже называют потенциальным конкурентом Temu. Речь идет о европейском маркетплейсе Allegro, который активно расширяет свое присутствие и предлагает альтернативу дешевым китайским товарам.

Что известно о новом маркетплейсе?

Платформа работает по модели маркетплейса: товары продают разные продавцы, а сам сервис выступает посредником. Ассортимент стандартный для таких платформ – от электроники и одежды до товаров для дома и авто, пишет Sonline.

Почему цены такие низкие? Низкая стоимость товаров объясняется сразу несколькими факторами: конкуренцией между продавцами, большим количеством предложений одного и того же товара, поставками из разных стран.

Это создает эффект демпинга – покупатель видит максимально низкую цену, но не всегда понимает, что стоит за ней.

Безопасен ли маркетплейс Allegro?

В Allegro действуют базовые механизмы защиты:

Возможность возврата средств Регламент рассмотрения жалоб Гарантии от платформы

Впрочем, как и на любом маркетплейсе, качество покупки зависит от конкретного продавца. Поэтому перед заказом стоит проверять рейтинг продавца,описание товара и условия доставки.

Использование основной банковской карты не является обязательным. Существуют более безопасные альтернативы: виртуальные или веб-карточные решения банка, или, например, одноразовая виртуальная карта Revolut. Суть их заключается в том, что вы используете отдельные данные карты с ограниченной суммой. Таким образом, любое возможное злоупотребление не повлияет на весь ваш счет, это намного безопаснее.

Чем отличается от Temu?

Главная разница – в регулировании и прозрачности. К Temu уже возникали претензии со стороны европейских регуляторов:

обманчивые скидки

агрессивные методы продажи

проблемы с возвратом средств

риски нелегальных товаров

Зато Allegro работает в рамках европейского правового поля, что снижает уровень неопределенности для покупателей.

Что это означает для экономики? Эксперты предупреждают: дешевые маркетплейсы – это не только выгода для потребителя, но и угроза для экономики. Массовый импорт ультрадешевых товаров снижает конкурентоспособность локального бизнеса, вытесняет традиционные магазины и делает рынок зависимым от крупных платформ

Европейские регуляторы уже начали обращать внимание на эти риски, и проверки деятельности Temu – только начало.

Обратите внимание! Рынок e-commerce входит в фазу жесткой конкуренции между глобальными и региональными платформами. Temu делает ставку на ультранизкие цены, тогда как Allegro – на доверие и регуляторную прозрачность. Конкуренция между ними – это не просто борьба за покупателя. Это сигнал о трансформации всего рынка онлайн-торговли, где цена уже не является единственным фактором, а безопасность и прозрачность становятся ключевыми.

Почему Temu хотят запретить в Европе?

Китайским ритейлерам Shein и Temu следует запретить продавать продукцию в Европе, как считает гендиректор Casino Guichard Perrachon SA Филипп Палацци, пишет Bloomberg.

Дворце заявил, что продукция, продаваемая двумя гигантами онлайн-торговли, не соответствует европейским нормам и может представлять опасность для потребителей. Он также отметил, что поток продукции, в частности текстиля и мебели, может означать закрытие малых предприятий в регионе.

Я считаю, что надо сначала принять законодательство, прежде чем позволить Shein и Temu проникнуть на рынок. Я вижу реальную опасность. Заблокируйте их на два года, пока Европа будет принимать законы,

– сказал Дворце.

Запрет могут ввести до 2028 года – к этому времени Европа решила законодательно ввести нормы для импорта в регион из Китая до 2028 года.

Чем опасно приложение Temu?

Китайский маркетплейс Temu оказался в центре серьезных предостережений со стороны международных аналитиков, пишет американский Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies).

Речь идет не только о базовой информации, но и о потенциально чувствительных данных, что вызывает вопросы о конфиденциальности и безопасности. Эксперты обращают внимание на несколько рисков:

доступ к большому объему персональных данных

возможная связь с государственными структурами Китая

непрозрачная политика обработки информации

В частности, компания может подпадать под действие китайского законодательства, которое обязывает бизнес сотрудничать с государственными органами. Кроме того, через корпоративные связи Temu может быть связана со структурами, которые работают с данными и информационной политикой Китая.

Компания Grizzly Research вообще назвала Temu "самым опасным приложением в широком использовании". Аналитики предполагают, что функционал приложения может выходить за пределы стандартного e-commerce и включать элементы сбора данных, которые не являются необходимыми для покупок.

К слову, впоследствии в Украине могут отменить льготы на дешевые посылки с Temu до 150 евро. В ЕБА говорят, что отмена этой льготы – это один из шагов, который поможет Украине приблизить свои налоговые и таможенные правила к тем, действующих в Евросоюзе.

Также, по данным экспертов, более половины (56%) международных посылок в 2025 году не платили налоги – это товары на сумму около 93 миллиардов гривен, из-за этого бюджет потерял не менее 18,6 миллиардов гривен.

Аналитик Юрий Щедрин для 24 Канала заявил, что налогообложение цифровых платформ и налог на посылки из-за рубежа, в частности на китайский товар, может повлиять на стоимость товаров.

Юрий Щедрин, аналитик ОО "Центр развития городов" Например, немало сетей продают тот же товар на украинском рынке, но уже с наценкой. Соответственно, если ограничат возможность заказывать напрямую из Китая, потребители будут вынуждены покупать его в этих торговых сетях. В такой ситуации сети смогут более свободно формировать цены.

Как Temu вредит Украине?