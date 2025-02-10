Три ключевых региона: откуда и куда чаще всего переезжает украинский бизнес
В течение 2024 года юридический адрес изменили 11 083 украинских компании. Большинство из них занимаются оптовой торговлей и строительством.
Куда и почему бизнес переезжает
При этом, переезды компаний из-за войны за год сократились на 18%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот и данные Единого государственного реестра.
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Какие компании переезжают чаще всего
- 32% мигрирующих компаний занимаются оптовой торговлей
- 6% – работают в строительной сфере
- 4,8% – это бизнесы, связанные с операциями с недвижимостью
Откуда выезжает бизнес
- Больше всего компаний покинуло Киев – 4 000 предприятий (36,6% от общего количества).
- Еще по 10% компаний покинули Киевскую и Днепропетровскую области.
Куда переезжают предприятия
- 28% компаний перерегистрировались в Киеве
- 11% выбрали Киевскую область
- 10% – Днепропетровскую область
Самые популярные маршруты релокации
- Из Киева в Киевскую область – 775 компаний
- Из Киева в Днепропетровскую область – 575 компаний
- Из Киевской области в Киев – 563 компании
Обратите внимание. Перемещение бизнеса свидетельствует об адаптации компаний к экономическим и геополитическим изменениям, а также поиск стабильных условий для развития.
Подробно о релокейт компаний
В третьем квартале 2024 года ЗЕ.ТЕК стала крупнейшей компанией по доходам, сгенерировав 6,7 миллиардов гривен в секторе торговли газом. Компания в прошлом году переехала из Ровенской области в Киев. В 2025 году компания планирует вернуться на прежнее местоположение.
Компания Кворум-Нафта (5,7 миллиарда гривен дохода), которая производит бумажную продукцию, релокувалася из Николаевской области в Киев. А производственная компания Золотой дракон (4 миллиарда гривен дохода), которая занимается оптовой торговлей, переехала из Винницкой области в Киев.
Компании могут менять юридические адреса несколько раз в год. Так, компания Альбакор (4 миллиарда гривен дохода), в 2024 году пять раз переезжала из Запорожской области в Днепропетровскую и обратно.