Тендер на управляющего завода "Ермолино" закончился уголовным делом

Полиция Киева начала расследование против ООО "Украина группа развития и консалтинга" (УГРК), которое пыталось стать управляющим арестованных активов россиянина Ильи Александрова.

Компания подделала документы

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Согласно сообщению агентства, компания подала недостоверные документы для участия в тендере на управление имуществом трех предприятий: ООО "Роммерм", ООО "Ермром" и ООО "Ермак Голд".

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15 января этот тендер был признан таким, несостоявшимся. УГРК дважды обжаловала действия АРМА в Антимонопольном комитете, из-за чего процедура затянулась на два месяца.

Разоблачение фальсификации

А после того, как АРМА получило доступ к документации компании, выяснилось, что документы содержат недостоверные или ложные сведения. Поэтому АРМА обратилось в полицию, которая открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Служебный подлог;

Присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением.

Справочно. Это первое подобное дело в истории АРМА, когда потенциальный управляющий активов стал фигурантом уголовного производства из-за подделки документов.

Что известно о компании "Ромерм"

Компания "Роммерм" владеет крупнейшим в Украине заводом по производству мясных замороженных полуфабрикатов в селе Чумаки, Днепропетровская область. Продукция изготавливалась под брендом "Ермолино".

Владельцы активов:

70% – россиянин Илья Александров

30% – швейцарская компания Ebr Finanzholding AG

С января 2023 года активы компании находятся в управлении АРМА.