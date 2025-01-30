Компанія підробила документи

Про це повідомиляє 24 Канал з посиланням на Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Згідно з повідомленням агентства, компанія подала недостовірні документи для участі в тендері на управління майном трьох підприємств: ТОВ "Ромєрм", ТОВ "Єрмром" та ТОВ "Єрмак Голд".

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15 січня цей тендер був визнаний таким, що не відбувся. УГРК двічі оскаржувала дії АРМА в Антимонопольному комітеті, через що процедура затягнулась на два місяці.

Викриття фальсифікації

А після того, як АРМА отримало доступ до документації компанії, з'ясувалося, що документи містять недостовірні або неправдиві відомості. Тож АРМА звернулося до поліції, яка відкрила кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

Службове підроблення;

Привласнення або розтрата майна через зловживання службовим становищем.

Довідково. Це перша подібна справа в історії АРМА, коли потенційний управитель активів став фігурантом кримінального провадження через підробку документів.

Що відомо про компанію "Ромєрм"

Компанія "Ромєрм" володіє найбільшим в Україні заводом із виробництва м'ясних заморожених напівфабрикатів у селі Чумаки, Дніпропетровська область. Продукція виготовлялася під брендом "Єрмоліно".

Власники активів:

70% – росіянин Ілля Алєксандров

30% – швейцарська компанія Ebr Finanzholding AG

З січня 2023 року активи компанії перебувають в управлінні АРМА.