Основна причина криється в проблемах політичного та юридичного характеру, які відлякують потенційних покупців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українські Новини".

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З тієї пори пройшли (точніше – не пройшли) вже два "англійських" аукціони, другий з яких – вже за половину вартості. На сьогодні (20 січня) запланований третій – вже за "голландською" методикою за чверть першої ціни. Це коли аукціон починається навіть без наявності охочих – вони можуть прийти вже в ході його проведення. Але всіх їх спіткає одна й та сама доля. Охочі покупці на них… просто не приходять,

– мовиться у публікації.

За оцінкою видання, на небажання покупців брати участь в аукціонах впливає низка факторів:

Призначення 99% земельних ділянок – особисте селянське господарство, що унеможливлює їхнє використання у бізнес цілях без зміни цільового призначення. Землі розміщені хаотично, що робить їх інвестиційно непривабливими, оскільки немає змоги побудувати єдиний комплекс. Проблеми з місцевим населенням. Деякі землі забудовані місцевими мешканцями, змінені межі ділянок. Для розв'язання проблеми потрібні роки на судовий розгляд. Наявність кримінальних справ, в межах яких на деякі ділянки накладені арешти різними правоохоронними органами. Відсутня містобудівна документація, що унеможливлює зміну цільового призначення і їхню забудову (хоча Генплан та частково ДПТ окремих громад є, але ділянки на гірських хребтах взагалі розміщені поза генпланом). До більшості земель відсутня інженерна інфраструктура (дорога, освітлення, каналізація та інші комунікації). Значна частина ділянок має складний рельєф.

Мовиться про 460 гектарів землі у вигляді окремих ділянок на території Воловецької ОТГ Мукачівського району, Корецьківської ОТГ та Пилипецької ОТГ Хустського району, села Гукливий та селища міського типу Воловець. Це селища в Закарпатті вже відомі своїми гірськолижними курортами. Сюди ж входять нижня станція та верхня станція гірськолижного витягу, що розміщені на земельних ділянках ТОВ "Таурус Проперті".

Це землі, відомі за так званою справою "Держінвестпроєкту", за якою була зареєстрована угода. Фігуранти справи, які планували будівництво гірськолижного курорту, віддали ці землі в рамках угоди державі, яка вирішила їх продати через АРМА та направити вторговані кошти на ЗСУ.

Спочатку земельні ділянки були оцінені АРМА сумарно у 1,068 мільярда гривень. Покупці на аукціон в листопаді не прийшли. Потім вже в грудні спробували продати ці ділянки, розбивши їх на три лоти вже за сумарно 600 мільйонів гривень. Сьогодні намагаються розпочати аукціон без покупців вже за чверть попередньо визначеної ціни.