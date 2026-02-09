Не только "дробление бизнеса" и контрабанда: какие схемы съедают 1 триллион гривен из бюджета

Бизнес в Украине все чаще использует различные теневые схемы, из-за чего в бюджет Украины не поступает достаточно налогов. Среди популярных – манипуляции с НДС и зарплата в конверте.

Какие убытки для бюджета от теневых схем бизнеса?

Объем недополученных налогов из-за теневых схем в Украине оценивается в более чем 1 триллион гривен, сообщает "Интерфакс – Украина".

Такси схемы распространены в агросекторе, ритейле и перерабатывающей отрасли. В частности, самыми популярными остаются:

контрабанда;

зарплаты в конвертах;

"дробление крупного бизнеса" на сети ФЛП.

Нардеп Даниил Гетманцев говорит, что практика использования ФЛП крупными торговыми сетями для избежания уплаты НДС искажает рыночную среду:

Есть схемы в ритейле, где на кассах выдают несколько чеков: один за алкоголь на общей системе, а другой – через ФЛП.

Это дает таким предприятиям неправомерное преимущество в 7 – 20% за счет неуплаченного НДС.

Как работает популярная схема дробления бизнеса?

Схемы дробления бизнеса позволяют предпринимателям не показывать весь оборот. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Схемы дробления крупных бизнесов особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Заметными они становятся, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Чтобы бороться со схемой дробления бизнеса, украинской налоговой службе нужна перезагрузка. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают. Налоговый консультант Михаил Смокович также считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

