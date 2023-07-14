"Факел новороссии" и другой хлам: на Amazon продают книги военного преступника Губарева

Террорист и российский военный преступник Павел Губарев вообразил себя писателем и продает свое "творчество" на Amazon. Пользователи в твиттере уже призвали сайт удалить книгу, носящую исключительно пропагандистские нарративы Кремля.

Книги Губарева на Amazon

Сейчас книга "Факел Новороссии" предателя, коллаборациониста и террориста Павла Губарева занимает 21 место среди бестселлеров Amazon в "Истории Украины". Также она переведена на английский и немецкий языки.

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Книги Губарева на Amazon / Скриншот 24 Канала

Однако книга никакой популярности среди иностранной аудитории не пользуется. Более того, на американском сайте очень много отзывов с одной звездой, а в комментариях люди пишут о "даром испорченной бумаге" и российской пропаганде.

Так, например, пользователь Amazon из Великобритании отметил, что книгу можно назвать только квинтэссенцией лжи и прокремлевской пропаганды, направленной на искажение правды об Украине. Также он добавил, что трактовка фактов Губаревым абсолютно извращена и искажена, поэтому категорически не советует тратить на книгу ни время, ни деньги.

Негативный комментарий клиента Amazon, который приобрел и прочитал книгу Губарева / Скриншот с сайта, 24 Канал

Напомним! Это далеко не первый скандал с Amazon о продаже товаров, пропагандирующих псевдореспублики. Ранее на сайте появилась продукция с логотипами так называемой "ДНР".

Тогда на ситуацию отреагировало посольство Украины в США и попросило основателя Amazon Джеффа Безоса убрать с сайта продукцию террористов.

Пользователи твиттера призывают удалить книги Губарева

В социальной сети твиттер пользователи потребовали публичного ответа от Amazon, тегая компании и, отмечая, что это пропагандистка книга искажающая факты о войне, продолжающейся в Украине из-за российской агрессии.

Также возмущенные пользователи подчеркивали в своих сообщениях, что Губарев находится под санкциями Великобритании и поддерживает уничтожение украинцев.

Что известно о Губареве Павел Губарев – один из самых известных деятелей так называемой псевдореспублики "ДНР". Он тесно связан с не менее известным террористом Игорем Стрелковым, вербовал людей в вооруженные формирования сепаратистов и помогал захватывать украинские территории. За это оккупанты даже назначали его "губернатором" незаконного образования "ДНР". Также журналисты сообщали, что Губарев и его жена причастны к похищению украинских журналистов и склонению их к сотрудничеству с оккупантами. Террорист находится под санкциями Украины, США и Великобритании.

Продает ли Amazon товары в Россию

Еще в марте 2022 года компания Amazon сообщила, что больше не будет работать для российской аудитории. В частности, граждане страны-оккупанта не могут производить заказы на платформе, а также не могут пользоваться сервисом потокового видео Prime Video.

Такая же участь постигла и друзей российских оккупантов – белорусов. Компания не собирается пересматривать свою позицию, пока Россия ведет кровавую террористическую войну против Украины.

Кроме того, заблокирована регистрация новых пользователей, проживающих на территории России и Белоруси.