Tesla собирается расширить завод электромобилей в Германии

Компания по производству электромобилей Tesla начала расчищать леса в Германии, чтобы расширить свой завод электромобилей вблизи Берлина. Это часть планов по развитию компании в Европе.

Tesla будет расширять завод в Германии

Расширение завода вблизи Берлина является ключевым элементом планов развития Tesla в Европе. Автопроизводитель хочет увеличить свои складские и логистические возможности на площадке в Грюнхайде.

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Автокомпания уже приступила к процессу очистки около 70 гектаров деревьев, необходимых для расширения, сообщили в компании.

Вместе с тем пока не известно, насколько быстрым будет любое значительное расширение завода по изготовлению электромобилей. Однако ранее в Tesla заявляли, что хотят расширить фабрику примерно на 100 гектаров, чтобы добавить грузовую площадку и склад для укрепления железнодорожного сообщения.

Главный исполнительный директор Илон Маск передал первые 30 моделей Y, изготовленных на заводе, клиентам в марте после месяцев бюрократических неудач.

В прошлом году компания пожаловалась на "раздражительные" задержки окончательного утверждения проекта, заявив, что этот процесс замедляет промышленную трансформацию Германии.

Также напомним, что выручка Tesla за период с июля по сентябрь составила 21,45 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше чем в прошлом году. Что касается чистой прибыли, то она выросла до 3,29 миллиарда долларов, а в расчете на акцию увеличилась до 95 центов с 48 центов. Больше об этом, раньше рассказывали здесь.