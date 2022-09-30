IT-компании призвали ввести тест на адекватность для специалистов-россиян: в нем 4 вопроса

После объявления мобилизации десятки тысяч российских IT-специалистов выезжают за границу. Очевидно, квалифицированные кадры смогут найти себе там работу, однако технологические компании призывают не нанимать всех подряд и ввести для граждан России так называемый "тест на адекватность".

С соответствующей инициативой выступил украинский IT-предприниматель Григорий Маленко на своей странице в фейсбуке. Он предлагает задавать российским айтишникам за границей дополнительно всего 4 простых вопроса перед тем, как принимать решение об их трудоустройстве.

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Тест на адекватность для российских айтишников

По словам Маленко, российские IT-специалисты сейчас массово убегают от мобилизации в Грузию, Казахстан, Узбекистан, Турцию, страны ЕС, а некоторые даже добираются в Латинскую Америку, США и Австралию. Ранее сами же руководители российских технологических компаний и ассоциаций признавали, что отток квалифицированных кадров за границу является критическим.

Среди этих айтишников действительно есть те, кто против Путина, войны, за демократию и поддерживают Украину, – они убегают из своей страны из-за страха стать пушечным мясом.

Но также правда в том, что среди бегущих от мобилизации россиян есть очень много рашистов, латентных или открытых шовинистов и имперцев. В последней волне эмиграции из России, которая началась как раз после оглашения "частичной" мобилизации, – больше всего таких. Они могут говорить, что не любят Путина, но по сути – такие же, как и он, только более мелкие и жалкие,

– подчеркнул Маленко.

По словам IT-предпринимателя, эта категория россиян угрожает странам и компаниям, в которые они пытаются трудоустроиться. Поэтому он предлагает уже сейчас разработать универсальные правила для компаний, нанимающих российских специалистов на работу.

Вопросы теста для граждан страны-агрессора

Григорий Маленко обращается ко всему IT-сообществу, – прежде всего к компаниям, которые поддерживают Украину, или где учредителями, менеджерами и кадровиками являются украинцы. Он призывает их ввести обязательный тест на адекватность для каждого, кто имеет российское гражданство, который состоит всего из 4 вопросов:

Чей Крым? Правильный ответ – украинский. Неправильные – русский, крымский, "ээээ", "аааа", "не знаю" и тому подобное.

Правильный ответ – украинский. Неправильные – русский, крымский, "ээээ", "аааа", "не знаю" и тому подобное. Кто начал войну в Украине? Правильный ответ – Россия. Неправильные – НАТО, Украина, Путин и так далее.

Правильный ответ – Россия. Неправильные – НАТО, Украина, Путин и так далее. Кто убил мирных людей в Буче, Мариуполе, Ирпене, Харькове и других городах Украины? Правильный ответ – россияне. Неправильные – Путин, украинцы, "это постановка", "я не знаю", "не все так однозначно".

Правильный ответ – россияне. Неправильные – Путин, украинцы, "это постановка", "я не знаю", "не все так однозначно". Чем должна завершиться война в Украине? Правильный ответ – победой Украины. Все остальные ответы – неправильны.

Маленко подчеркнул, что только после ответов на эти вопросы компании уже могут переходить к обсуждениям профессиональных навыков кандидата с российским гражданством.

Уважаемые коллеги! Если к вам пришел устраиваться на работу сбежавший из своей страны россиянин – такой тест позволит вам уменьшить вероятность найма подонков. Будьте осторожны. Не пригревайте змей возле себя,

– подытожил IT-предприниматель.