"Очень богатые люди": Трамп заявил, что нашел покупателя для TikTok
- Президент США Дональд Трамп заявил, что нашел потенциального покупателя для TikTok, отметив, что это группа "очень богатых людей".
- Более подробную информацию о потенциальном покупателе обещают обнародовать через две недели.
Президент США Дональд Трамп заявил, что нашел потенциального покупателя для TikTok. По его словам, это группа "очень богатых людей".
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа в интервью для Fox News.
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Кто может стать покупателем TikTok
Трамп заявил, что для TikTok уже нашлась группа потенциальных покупателей для TikTok.
У нас есть покупатель для TikTok... Мне, вероятно, понадобится одобрение Китая, и я думаю, что президент Си, вероятно, это сделает... Это группа очень богатых людей,
– заявил Трамп.
Он также отметил, что более подробная информация о потенциальном покупателе будет обнародована примерно через две недели.
Напомним, не так давно Трамп подписал указ, которым отсрочил блокировку TikTok в США еще на 90 дней. По мнению американского лидера, платформа играет важную роль, в частности, в мобилизации молодежи во время избирательной кампании. Заметим, что это уже третья отсрочка для соцсети.