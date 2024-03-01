"Тинькофф-банк", "Калашников" и другие: Япония расширила санкции против российских компаний

Япония одобрила новые санкции против России на фоне полномасштабной войны в Украине, которые будут касаться запрета на экспорт ряда российских компаний. Также под санкции попали некоторые чиновники и организации.

Япония расширила санкции в отношении России

В МИД Японии сообщили, что новые санкции касаются:

запрета на экспорт в еще 29 российских организаций;

замораживания активов 12 человек,

7 организаций;

банка "Тинькофф-банк".

Обратите внимание Еще два российских бизнесмена отказались от гражданства

Какие компании попали под новые санкции

Под санкции попали также ФГУП "Атомфло", концерны "Уралвагонзавод", "Базальт", ОСК, компании "Авиадвигатель", "Аэроскан", "Нева электроника", "Ангстрем" и другие компании.

Мы приняли решение относительно последних санкций в сотрудничестве с G-7 с точки зрения того, что будет эффективным для достижения справедливого и прочного мира в Украине,

– заявил главный секретарь Кабмина Японии Йосимаса Хаяши.

Там также добавили, что страна продолжит сотрудничать с международным сообществом, в том числе с G7.

Персональные санкции в отношении россиян

Под санкции Японии попал сын красноярского экс-губернатора Артема Усса , который сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

, который сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Под ограничения попали и уполномоченная по правам ребенка в Калужской и Ростовской областях России Ирина Агеева и Ирина Черкасова , уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева.

и , уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева. Не обошли вниманием в Токио и директора "Артека" в оккупированном Россией Крыму Константина Федоренко и другие.

Также Япония запретила поставки из третьих стран российских алмазов непромышленного использования.