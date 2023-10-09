"Работа для ленивых девушек": что это за тренд и почему он "залетел" в TikTok

В социальной сети TikTok набирает популярность новый тренд, в основе которого лежит новая концепция для работы. Все началось с видео Габриэль Джадж, опубликованное на платформе в мае 2023 года.

Габриэль Джадж рассказывает о концепции "работы для ленивых девушек". На момент создания этого материала, видео на эту тему просмотрели свыше 30 миллионов раз.

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В TikTok набирает популярность тренд о новой концепции работы

В какой-то степени эта идея бросает вызов традиционной модели трудовой этики, в то время как главная цель – достижение баланса между работой и личной жизнью. Однако этот подход совсем не означает, что работать придется меньше или легче. Например, Габриэль Джадж, с которой по сути начался тренд, советуют девушкам искать удаленную работу с хорошей зарплатой, которая поможет покрывать все расходы, но при этом избежать выгорания.

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Пользователи социальной сети публикуют видео, где рассказывают о своем отношении к концепции "работы для ленивых девушек", делятся собственным профессиональным опытом и пожеланиями по работе. Тренд обсуждают в разных странах, по телевидению, а также свои истории публично обсуждают мужчины.

24 Канал недавно рассказывал о новом скандале, в который попал американский миллиардер Илон Маск. Дело в том, что пользователи социальной сети X начали рассказывать о подозрительном исчезновении "влюбленных" из серии постов, где автор критикует основателя компаний Tesla и SpaceX. Также Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует приобретение на тот момент компании Twitter Илоном Маском. Регулятор стремится выяснить, нарушал ли бизнесмен федеральное законодательство в 2022 году.