В Токио открыли первый украинский ресторан: там работают беженцы – фото заведения
Источник:фейсбук Сергея Корсунского
В столице Японии 7 сентября открыли первый в городе ресторан украинской кухни. Заведение взяло на работу украинцев, которые эвакуировались в островную страну после начала полномасштабного вторжения россии.
Об открытии ресторана сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что в первый день работы заведение посетило очень много клиентов.
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Первый ресторан украинской кухни в Токио
Первое заведение в Токио, где можно заказать традиционные украинские блюда, получило название "Смачного". В первый день работы его посетил и посол Сергей Корсунский, назвав запуск украинского ресторана в столице Японии "маленьким тихим праздником".
В Токио наконец-то открылся ресторан украинской кухни "Смачного". Здесь работают наши украинцы, которые были эвакуированы в Японию. И пусть меню пока маленькое, и все еще только начинается, мы проверили – борщ настоящий, котлетки по-киевски и голубцы – вкусные, посетителей полно,
– написал Корсунский.
В Токио открылся ресторан украинской кухни "Смачного" / Фото Сергея Корсунского
К слову, в комментариях под постом дипломата люди отмечают, что цены в ресторане, как на столицу Японии, достаточно демократичны.GEO Pay поможет вывести средства из Binance-аккаунта на собственный баланс, а дальше, используя более 6 платежных систем, доступных в сервисе GEO Pay, – возможно вывести средства на любую карту украинского банка. Дополнительно кэшбек 1% на каждый вывод средств из Binance на баланс GEO Pay!