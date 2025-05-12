АТБ, Сильпо, Новая почта: ТОП-10 компании в Украине, которые дают больше всего работы
- "Укрзализныця" является крупнейшим работодателем в Украине с 178,6 тысячами работников, несмотря на сокращение штата.
- В топ-10 работодателей вошли также АТБ-Маркет, Газораспределительные сети Украины, Укрпочта, Сильпо, Новая почта, Энергоатом, Леса Украины, Укрнафта и Укргаздобыча.
Несмотря на войну, украинский бизнес продолжает адаптироваться, расти и создавать новые рабочие места. Среди крупнейших работодателей как государственные гиганты, так и частные компании, которые активно расширяют штаты и строят новую экономику на руинах старой.
Рейтинг топовых работодателей Украины
Кто сегодня обеспечивает украинцев работой, как меняются приоритеты рынка труда и какие бренды растут динамично, рассказывает 24 Канал со ссылкой Опендатабот.
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Крупнейшим работодателем страны уже четвертый год подряд остается "Укрзализныця" – 178,6 тысяч работников, несмотря на сокращение штата на 9 тысяч за прошлый год. Всего с начала полномасштабной войны компания потеряла 54 тысячи рабочих мест.
Второе место - сеть АТБ-Маркет с 46 тысячами сотрудников. Третье – Газораспределительные сети Украины, которые впервые вошли в рейтинг и сразу заняли высокую позицию, имея почти 38 тысяч работников.
В топ-10 также попали:
Укрпочта (31,7 тысячи)
Сильпо (31,3 тысячи.)
Новая почта (27,5 тысячи)
Энергоатом (27,3 тысячи)
Леса Украины (23,7 тысячи)
Укрнафта (18,9 тысячи)
Укргаздобыча (17,3 тысячи)
Четыре компании сократили штат, заметнее всего – "Укрзализныця" и "Леса Украины" (минус 6 тысяч, или 20%). Зато наибольший рост показали Газораспределительные сети Украины (+12,5%), Сильпо, АТБ, Новая почта, Укрнафта и Укргаздобыча.
Компании, которые активно растут
Среди компаний вне топ-10, но с активным ростом, отличились:
Аврора (с 3 до 12 тысяч работников с 2022 года)
НоваПей (+7,5% за год)
EVA (+2%)
МакДональдз Украина выросла лишь на 0,2% и до сих пор не вернулась к довоенному уровню.