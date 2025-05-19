100 самых дорогих брендов мира оценили в рекордную сумму, новые лидеры в рейтинге

За последние 20 лет суммарная стоимость 100 самых мощных глобальных брендов выросла на 9,3 триллионов долларов и в 2025 году достигла исторического максимума – 10,7 триллионов долларов.

Самые дорогие компании мира

Такие данные приводит аналитическая компания Kantar в новом рейтинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2025, передает 24 Канал.

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Американские компании доминируют в списке - на них приходится 82% общей стоимости брендов, по сравнению с 63% в 2006 году. Китайские бренды удвоили свой вес до 6%, тогда как доля европейских значительно сократилась – с 26% до всего 7%.

Аналитики отметили, что лидеры рейтинга демонстрировали стабильный рост даже в периоды глобальных экономических потрясений, обгоняя фондовые индексы.

Лидеры рейтинга

В нынешнем рейтинге среди новичков – ChatGPT (60 место), Stripe, Chipotle, а также Airtel – самый быстрорастущий телеком-бренд. Вернулись в список также Spotify, Mercado Libre, Zara и канадский банк RBC, который показал наибольший рост среди небанковских брендов за пределами США.

Лидером списка четвертый раз подряд остается Apple – с оценкой 1,3 триллиона долларов.

Среди других успешных игроков: Amazon, который вырос на 50% до 866 миллиардов долларов, Instagram (+101%) і TikTok (+25%) – соцсети подтвердили свое глобальное влияние.

Некоторое восстановление рынка

Секторальная динамика также была неоднородной: розничная торговля восстановилась после пандемии (+48%), алкогольная индустрия потеряла 11% из-за изменения привычек потребителей, а сегмент люкса снизился на 2% – в частности из-за трансформации рынка в Китае.

В целом, 71% прироста стоимости сформировали бренды, которые не просто адаптировались, а радикально изменили свою отрасль или даже создали новую.