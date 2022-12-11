Одна отрасль уже полностью возобновила работу до довоенного уровня

По итогам 9 месяцев войны торговая отрасль Украины возобновила работу почти полностью. Согласно опросу Ассоциации ритейлеров Украины – на 90,7%.

Торговая отрасль практически полностью восстановилась

Теперь работает почти 15 тысяч торговых точек, что составляет 90,7% от довоенного периода, когда общее количество торговых объектов ритейла составляло не более 16 тысяч точек.

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Что касается закрытых объектов, то их сейчас 9,3%. За последние три месяца показатель уменьшился на 3%, когда не работала почти треть торговых точек (29%). Динамика обновления составила 20,1%.

Положительный тренд на восстановление начался уже с апреля и продолжается до сих пор, хотя сейчас этот процесс происходит гораздо медленнее. За 9 месяцев войны почти до довоенного уровня возобновилась работа аптечного ритейла (сейчас работает 99% торговых точек), продуктового ритейла (работают 92,9% объектов торговли) и сетей АЗК (работает 92,9% торговых точек опрашиваемых компаний),

– говорится в сообщении Ассоциации ритейлеров.

Какие сферы восстановились меньше всего

Что касается сфер, которые восстановились меньше, то по состоянию на конец ноября, то в Ассоциации привели следующую статистику:

торговля ювелирными изделиями – работает 69% торговых точек от довоенного уровня,

торговля бытовой техникой и электроникой – 83% действующих торговых точек,

торговля строительными материалами – открыто 83% магазинов.

Также там добавили, что восстановление отраслей имеет критически важное значение как для конечного потребителя, так и для экономики страны. Ритейл – крупный налогоплательщик и работодатель.