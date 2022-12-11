Торговельна галузь практично повністю відновилась

Зараз працює майже 15 тисяч торговельних точок, що становить 90,7% від довоєнного періоду, коли загальна кількість торговельних об’єктів ритейлу становила трохи більше як 16 тисяч точок.

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Що стосується закритих об'єктів, то їх зараз 9,3%. За останніх три місяці показник зменшився на 3%, коли не працювала майже третина торгових точок (29%). Динаміка відновлення склала 20,1%.

Позитивний тренд на відновлення почався вже з квітня і продовжується дотепер, хоча зараз цей процес відбувається значно повільніше. За 9 місяців війни майже до довоєнного рівня відновилася робота аптечного ритейлу (наразі працює 99% торговельних точок), продуктового ритейлу (працюють 92,9% об’єктів торгівлі) та мереж АЗК (працює 92,9% торговельних точок опитуваних компаній),

– йдеться в повідомленні Асоціації ритейлерів.

Які сфери відновились найменше

Що стосується сфер, котрі відновилась найменше, то станом на кінець листопада, то в Асоціації навели наступну статистику:

торгівля ювелірними виробами – працює 69% торговельних точок від довоєнного рівня,

торгівля побутовою технікою та електронікою – 83% діючих торговельних точок,

торгівля будівельними матеріалами – відкрито 83% магазинів.

Також там додали, що відновлення галузей має критично важливе значення як кінцевого споживача, так економіки країни. Ритейл – великий платник податків та роботодавець.