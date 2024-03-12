Через какие страны Россия закупает элитные британские автомобили

С начала полномасштабного вторжения, многие страны прекратили торговые отношения с Россией. Однако, российские поставщики находят обходные пути перевозки иностранных товаров.

Как ввозятся британские авто в Россию

Россия перевозит британские авто на свою территорию через соседние страны. В частности, российский след нашли в азербайджанском экспорте.

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Таможенная и налоговые службы Великобритании сообщают, что экспорт в Азербайджан за 2023 год вырос на 273 миллиона фунтов стерлингов. Этот показатель на 1 860% выше чем значения, которые были в течение последних 5 лет до полномасштабной войны в Украине.

Более того, уровень роста экспорта в Азербайджан уже сравнялся с довоенным показателем для России в годовом измерении. При этом, ввозимые товары в большинстве не остаются на азербайджанской территории. Преимущественно они направляются в Россию.

Сотрудничают ли британцы с россиянами

С начала полномасштабной войны британское правительство активно поддерживает Украину. Местные автопроизводители также настаивают на отсутствии сотрудничества с россиянами. Сейчас британское правительство считает, что миру необходимо противодействовать "серой зоне" – экспорта товаров с конечным адресом в России через третьи страны.

Энн-Мари Тревельян Министр Великобритании по вопросу санкций Мы продолжаем оказывать давление на тех, кто ведет бизнес с Путиным и его друзьями, включая вводя санкции против лиц, которые пытаются обойти наши санкции, и сотрудничаем с партнерами и властями из ряда третьих стран, чтобы остановить поток товаров в Россию.

На самом деле существует значительное количество организаций, как западных, так и российских, совместно работающих над доставкой товаров в Россию. Речь идет и о продукции, что может использоваться для производства оружия.