С 6 июня: Украина готовится к возможной остановке торгового бизнеса с Евросоюзом
- С 6 июня заканчивается действие автономных торговых мер с ЕС, и Украина может вернуться к довоенному режиму свободной торговли.
- Тарас Качка заявил, что Украина пытается сохранить текущие условия торговли, а Европейская Комиссия должна провести пересмотр соглашения, чтобы обновить их.
С 6 июня завершается действие автономных торговых мер (АТЗ), которые были введены Евросоюзом в 2022 году на фоне полномасштабного вторжения. В худшем сценарии Украина вернется к довоенному режиму свободной торговли с ЕС.
Возвращение довоенных условий возможно
Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии "Интерфакс-Украина", передает 24 Канал.
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Мы приложим максимум усилий, чтобы 6 июня ничего фактически не изменилось,
– подчеркнул Качка.
По его словам, несмотря на завершение АТЗ, Европейская Комиссия должна провести пересмотр статьи 29 Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), чтобы обновить условия торговли между Украиной и ЕС. Впрочем, из-за внешних обстоятельств этот процесс несколько замедлился.
"Надеюсь, решение будет найдено быстро – если не до 6 июня, то сразу после", – добавил он.
Что теперь
Качка объяснил, что даже довоенный режим свободной торговли был довольно благоприятным: пошлин на промышленные товары не было, а большинство аграрной продукции тоже имела доступ к рынку ЕС. Однако именно автономные меры помогали продвигать наиболее чувствительные товары и облегчали транзит – особенно в период, когда украинские порты не работали.
Сейчас, когда экспорт восстановился через морские пути, потребность в транзитной либерализации уменьшилась. Однако Украина стремится сохранить текущие условия торговли, а возможно – сделать их еще более открытыми, но контролируемыми.
"Мы имеем дефицит в торговле с ЕС почти вдвое, но в целом достигли определенного баланса. Наша цель – сохранить его и в дальнейшем", – добавил торговый представитель.