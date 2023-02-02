Toyota сохранила статус крупнейшего производителя автомобилей в мире

2 февраля 2023, 12:52
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Источник:

Reuters

За прошлый год Toyota Motor Corp продала 10,5 миллиона автомобилей. Таким образом, компания сохранила статус крупнейшего автопроизводителя в мире третий год подряд.

Рекордные продажи Toyota

Рекордные зарубежные продажи в 8,6 миллионов автомобилей помогли компенсировать падение на внутреннем рынке на 9,6% до 1,9 миллиона.

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К слову, мировые продажи группы, включая подразделение грузовых автомобилей Hino Motors и производителя малолитражных автомобилей Daihatsu, снизились на 0,1%.

Toyota в ноябре пересмотрела свой прогноз производства на текущий финансовый год к концу марта до 9,2 миллионов автомобилей с 9,7 миллионов.

Конкурент Toyota

Конкурент Volkswagen Group, занимающий второе место, ранее сообщил о самых низких продажах более чем за десятилетие, 8,3 миллиона автомобилей. Причиной снижения объемов продаж связано с:

  • ограничениями в связи с COVID-19 в Китае,
  • войной России против Украины, что нарушило цепочки поставок.

Несмотря на то, что некоторые ограничения на поставки чипов остались и для Toyota, японский автопроизводитель заявил, что высок спрос в Азии, а увеличение производственных мощностей и оптимизация в Азии и Северной Америке помогли ему увеличить мировое производство на 5% в 2022 году.

Автор: Дар'я Вереньова