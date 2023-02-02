Рекордні продажі Toyota
Рекордні закордонні продажі у 8,6 мільйона автомобілів допомогли компенсувати падіння на внутрішньому ринку на 9,6% до 1,9 мільйона.
Читайте також Найдорожчий бренд у світі: як Amazon зміг обійти Apple
До слова, світові продажі групи, включаючи підрозділ вантажних автомобілів Hino Motors та виробника малолітражних автомобілів Daihatsu, знизилися на 0,1%.
Конкурент Toyota
Конкурент Volkswagen Group, який займає друге місце, раніше повідомив про найнижчі продажі більш ніж за десятиліття, 8,3 мільйона автомобілів. Причиною зниження обсягів продажів пов'язані з:
- обмеженнями у зв'язку з COVID-19 у Китаї,
- війною Росії проти України, що порушило ланцюжки поставок.
Попри те, що деякі обмеження на постачання чіпів залишилися і для Toyota, японський автовиробник заявив, що високий попит в Азії, а збільшення виробничих потужностей та оптимізація в Азії та Північній Америці допомогли йому збільшити світове виробництво на 5% у 2022 році.