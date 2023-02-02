Рекордні продажі Toyota

Рекордні закордонні продажі у 8,6 мільйона автомобілів допомогли компенсувати падіння на внутрішньому ринку на 9,6% до 1,9 мільйона.

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До слова, світові продажі групи, включаючи підрозділ вантажних автомобілів Hino Motors та виробника малолітражних автомобілів Daihatsu, знизилися на 0,1%.

Конкурент Toyota

Конкурент Volkswagen Group, який займає друге місце, раніше повідомив про найнижчі продажі більш ніж за десятиліття, 8,3 мільйона автомобілів. Причиною зниження обсягів продажів пов'язані з:

  • обмеженнями у зв'язку з COVID-19 у Китаї,
  • війною Росії проти України, що порушило ланцюжки поставок.

Попри те, що деякі обмеження на постачання чіпів залишилися і для Toyota, японський автовиробник заявив, що високий попит в Азії, а збільшення виробничих потужностей та оптимізація в Азії та Північній Америці допомогли йому збільшити світове виробництво на 5% у 2022 році.