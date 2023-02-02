Конкурент Volkswagen Group, занимающий второе место, ранее сообщил о самых низких продажах более чем за десятилетие, 8,3 миллиона автомобилей. Причиной снижения объемов продаж связано с:

ограничениями в связи с COVID-19 в Китае,

войной России против Украины, что нарушило цепочки поставок.

Несмотря на то, что некоторые ограничения на поставки чипов остались и для Toyota, японский автопроизводитель заявил, что высок спрос в Азии, а увеличение производственных мощностей и оптимизация в Азии и Северной Америке помогли ему увеличить мировое производство на 5% в 2022 году.