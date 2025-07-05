Трамп: "Мы практически достигли соглашения по TikTok"

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже 7 или 8 июля начнет переговоры с китайской стороной относительно потенциальной сделки с TikTok.

Трамп анонсировал переговоры с Пекином

По словам Трампа, стороны уже "практически" достигли договоренностей о продаже американских активов популярного видеосервиса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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"Я думаю, что мы начнем переговоры в понедельник или во вторник. Возможно, с президентом Си или одним из его представителей, но мы уже очень близки к соглашению", – цитирует издание Трампа.

Заметьте. В прошлом месяце он продлил крайний срок для компании ByteDance, которой принадлежит TikTok – до 17 сентября. Китайская компания должна найти американского покупателя для своего подразделения в США.

TikTok и торговая дипломатия

Весной 2025 года обсуждалось соглашение о создании отдельной компании с офисом в США, контроль над которой должны были бы получить американские инвесторы. Но процесс приостановили после того, как Китай отреагировал негативно на новые торговые пошлины, введенные Трампом.

На вопрос, согласится ли Китай с новыми условиями, Трамп ответил, что не уверен, но думает, что да. При этом отметил, что имеет хорошие отношения с президентом Си. И считает, что соглашение выгодно как для Китая, так и для США.