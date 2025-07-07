Трамп анонсував перемовини з Пекіном

За словами Трампа, сторони вже "практично" досягли домовленостей щодо продажу американських активів популярного відеосервісу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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"Я думаю, що ми почнемо переговори в понеділок або у вівторок. Можливо, з президентом Сі або одним з його представників, але ми вже дуже близькі до угоди", – цитує видання Трампа.

Зауважте. Минулого місяця він продовжив крайній термін для компанії ByteDance, якій належить TikTok – до 17 вересня. Китайська компанія повинна знайти американського покупця для свого підрозділу в США.

TikTok і торгова дипломатія

Навесні 2025 року обговорювалася угода про створення окремої компанії з офісом у США, контроль над якою мали б отримати американські інвестори. Та процес призупинили після того, як Китай відреагував негативно на нові торговельні мита, запроваджені Трампом.

На питання, чи погодиться Китай із новими умовами, Трамп відповів, що не впевнений, але думає, що так. При цьому зазначив, що має хороші стосунки з президентом Сі. І вважає, що угода вигідна як для Китаю, так і для США.