Это мог быть и Samsung Трамп объяснил, почему пошлины достанутся Apple
- Дональд Трамп объяснил, что 25% пошлины касаются продуктов, произведенных за пределами США, включая продукцию Apple.
- Трамп отметил, что эти пошлины могут применяться к любой компании, которая производит аналогичные товары за рубежом, включая Samsung.
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное введение 25% пошлины на продукцию Apple связано не с самой компанией, а с товарами, которые она производит за пределами США, в частности, iPhone.
Дело не в брендах
Трампа спросили, зачем вводить такой высокий тариф, если он ударит по национальному производителю. В ответ экс-президент объяснил, что таможенная политика касается не брендов, а конкретных продуктов, независимо от производителя, передает 24 Канал.
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"Эти пошлины были бы действующими и для Samsung, и для любой другой компании, которая производит такой же продукт. Иначе это было бы несправедливо", – отметил Трамп.
Apple должна перенести производство в США
Ранее Трамп уже заявлял, что Apple должна перенести производство iPhone в США. В противном случае ее товары могут облагаться пошлиной не менее 25%.
Это – часть более широкой торговой стратегии, в рамках которой администрация Трампа уже ввела значительные пошлины на импорт из многих стран.