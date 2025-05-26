Справа не в брендах

Трампа запитали, навіщо запроваджувати такий високий тариф, якщо він вдарить по національному виробнику. У відповідь експрезидент пояснив, що митна політика стосується не брендів, а конкретних продуктів, незалежно від виробника, передає 24 Канал.

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"Ці мита були б чинними і для Samsung, і для будь-якої іншої компанії, яка виробляє такий самий продукт. Інакше це було б несправедливо", – зазначив Трамп.

Apple має перенести виробництво до США

Раніше Трамп вже заявляв, що Apple має перенести виробництво iPhone до США. В іншому разі її товари можуть обкладатися митом не менше ніж 25%.

Це – частина ширшої торговельної стратегії, в межах якої адміністрація Трампа вже запровадила значні мита на імпорт з багатьох країн.

Генеральний директор Apple Тім Кук коментуючи вплив тарифів, запроваджених Трампом, на діяльність компанії, зазначив, що хоча тарифи мали обмежений вплив на квартальні показники Apple у березні, компанія змогла ефективно оптимізувати свій ланцюжок поставок і запаси, щоб зменшити втрати. Забігаючи наперед, Кук висловив занепокоєння щодо потенційних фінансових наслідків у другому кварталі, зазначивши, що, якщо поточні обставини збережуться, тарифи можуть призвести до збільшення витрат Apple приблизно на 900 мільйонів доларів.