Трамп озвучил дату продажи TikTok

Прездент США Дональд Трамп объявил, что сделка по продаже TikTok должна быть завершена до конца субботы, 5 апреля.

TikTok должны продать

По словам Трампа, высказанными во время разговора с журналистами на борту Air Force One, интерес к покупке TikTok со стороны потенциальных покупателей является "огромным", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Президент также выразил надежду, что приложение сможет продолжить свою работу в США.

"Я хочу, чтобы TikTok продолжал функционировать", – отметил он.

Что этому предшествовало

В январе Трамп определил 5 апреля крайним сроком для TikTok, чтобы найти некитайского покупателя. Закон о запрете TikTok в США был отсрочен именно до этой даты.

Источники издания сообщили, что частная инвестиционная компания Blackstone рассматривает возможность сделать небольшую миноритарную инвестицию в американскую деятельность TikTok.

Заметьте. Blackstone ведет переговоры с некитайскими заинтересованными сторонами ByteDance, включая Susquehanna International и General Atlantic, с целью привлечения дополнительного финансирования для приобретения американских операций TikTok.

Позиция США

В Вашингтоне утверждают, что TikTok принадлежит ByteDance, и Пекин потенциально может использовать платформу для операций влияния, направленных против США, и для сбора данных об американских гражданах.