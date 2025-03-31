Речь идет о Штатах, России и Китае. Такое мнение 24 Каналу озвучил профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг.

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"Есть он, есть Путин, за которым Россия, и Си Цзиньпин. А остальные маленькие, их никто не должен спрашивать, что нужно делать в мире. Они втроем якобы должны делить мир. Трамп надеется, что Путин может быть его союзником в противостоянии с Китаем", – сказал он.

Обратите внимание! Дональд Трамп пригрозил ввести "вторичные тарифы" на российскую нефть. Он разъярен тем, что кремлевский диктатор, "сдается", срывает переговоры о прекращении огня в Украине. Лидер США заявил, что есть "психологический дедлайн" для России, чтобы согласиться на соглашение.

"США рискуют оказаться в изоляции"

Игорь Айзенберг считает, что не стоит ожидать от Трампа какой-то реакции. Однако политика государства не может базироваться только на желаниях лидера. Она зависит от различных обстоятельств.

Обстоятельства таковы, что США рискуют оказаться в полной изоляции, если они будут продолжать эту попытку сближаться с Россией. Они могут потерять союзников в лице 31 страны, лидеры которых собирались в Париже. То есть потерять союзников в демократическом мире,

– предположил профессор.

По его словам, Трампу придется решать, согласен ли он, чтобы от США отвернулись все демократические страны. Вероятно, лидер Штатов ожидал другую реакцию Европы на все его идеи и сближение с Владимиром Путиным. Однако реакция довольно жесткая. Кроме Венгрии и Словакии, европейские страны не воспринимают этой политики США и не будут.