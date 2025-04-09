Трамп считает, что iPhone можно собирать в США, Белый дом

Президент Дональд Трамп убежден, что производство таких высокотехнологичных устройств, как iPhone, вполне возможно перенести в Соединенные Штаты.

Трамп "абсолютно верит" в это

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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"Он абсолютно верит в то, что мы можем изготавливать iPhone в США. У нас есть и необходимые ресурсы, и рабочая сила", – подчеркнула Левитт.

Apple планирует инвестировать в США

Она также напомнила о намерениях Apple инвестировать 500 миллиардов долларов в расширение производства в пределах страны. Эта программа рассчитана на четыре года и может помочь компании избежать новых пошлин на импорт товаров из Китая.

По словам Левитт, Трамп внимательно следит за развитием инноваций – в частности, искусственного интеллекта – и рассматривает потенциал как в классическом производстве, так и в сфере передовых технологий.

"Президент хочет вернуть домой как можно больше рабочих мест – как в традиционных отраслях, так и в активно развивающихся сферах, ", – отметила она.

Ранее министр торговли США Говард Лутник в программе Face the Nation на CBS выразил уверенность, что в будущем работу по массовой сборки iPhone – в частности, процессы вроде закручивания микровинтов – удастся перевести в США, причем в основном благодаря автоматизации.