Не такой страшный волк: как санкции Украины против "Лукойла" повлияют на бюджет России

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Недавно Украина ввела санкции против российской нефтяной компании "Лукойл", спонсора войны. Две европейские страны, Словакия и Венгрия, отреагировали на такое решение негативно.

Впрочем, эксперты оценивают, что по сравнению с потерями обеих европейских стран потери для России от санкций могут быть незначительными, ведь Кремль имеет возможность перенаправить экспорт нефти через другие каналы, в частности морем. Таким образом Россия будет продолжать получать значительные доходы от экспорта нефти.

24 Канал узнавал какую долю в нефтяном секторе своей страны имеет компания "Лукойл", сколько платили европейские страны российской стороне за "черное золото" и почему Россия до сих пор может увеличивать свои расходы на оборону.

"Лукойл" под санкциями Украины

В июне 2024 года СНБО расширил санкции против "Лукойла". По словам Петера Сийярто, министра иностранных дел Венгрии, транзит российской нефти через Украину от "Лукойл" через нефтепровод "Дружба" в страну остановлен.

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Известно, что как Словакия, так и Венгрия зависят от нефти "Лукойл". Их правительства даже заявляют, что из-за санкций возможен дефицит топлива в странах.

Кроме того, обе страны в ответ угрожают прекратить импорт электроэнергии в Украину именно в тот период, когда россияне повредили значительную часть энергообъектов.

Чем известна компания "Лукойл" Это вторая по величине нефтяная компания в России, а также вторая после "Газпрома" по объемам выручки. По информации из российских медиа, на долю "Лукойла" приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Почувствует ли российский бюджет "дыру"

Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн в разговоре с 24 Каналом рассказал, что потери для России из-за санкций в отношении "Лукойла" будут незначительными, или же их вообще не будет. И на это есть несколько причин.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговая группа А-95" У России всегда есть альтернатива отправить эту нефть на другое направление, то есть морем. Там всегда есть спрос, они всегда ее продадут. Что касается цены, то я уверен, и это одна из причин, на мой взгляд, этакой истерики со стороны венгров и словаков, что цена этой нефти была занижена. Это фактически коррупционные поставки, на которых держалась дружба и поддержка венграми.

В то же время Куюн добавляет, что если финансово ситуация с "Лукойлом" никак не повлияет на Россию, то мощных союзников в Европе страна-агрессор все-таки может лишиться.

По словам Сергея Куюна, для венгров и словаков такое сокращение или полное прекращение поставок – это фактически вопрос их дальнейшего политического существования. Например, деньги, которые зарабатывались на дешевой нефти, направлялись на дотации цен на бензин и тому подобное. Для Орбана это был один из главных козырей предвыборной кампании.

Эксперт Геннадий Рябцев также в комментарии 24 Каналу объясняет, что Россия никак не почувствует запрета на транзит нефти от "Лукойла".

Геннадий Рябцев Директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Все потому, что украинская сторона выполняет все свои обязательства в рамках двустороннего контракта между Укрстранснафтой и "Роснефтью" о транзите российского сырья в Европу.

Рябцев добавляет, что те объемы сырья подсанкционных компаний, в частности "Лукойла", были замещены объемами нефтяного сырья других компаний.

Проблемы при этом могут возникнуть между венгерской многонациональной нефтегазовой компанией MOL, как потребителем российской нефти, и нефтяной компанией "Лукойл", которая поставляла сырье. Впрочем, неизвестно насколько сильно могут пострадать обе компании из-за подробностей контрактно-коммерческой тайны. Кроме того, неизвестно, по какой цене "Лукойл" продавал нефть венграм.

Для 24 Канала экономист Олег Пендзин отмечает, что ситуация с "Лукойлом" – это последовательная политика Украины, связанная с санкционными ограничениями в отношении бизнесов, которые активно финансируют российский бюджет.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Здесь речь не идет о существенном сокращении доходов российского бюджета, хотя сокращение, бесспорно есть, но небольшое. Главное же, что есть последовательная политика в отношении санкционных ограничений.

Пендзин, как и остальные эксперты, заявляет, что после того, когда Украина ввела санкции против "Лукойл", общий объем прокачки нефти через нефтепровод "Дружба" не уменьшился.

Сколько "Лукойл" зарабатывает на нефти

Как рассказал Рябцев, Украина ежесуточно транзитирует примерно 30 – 35 тысяч тонн российской нефти.

По последним открытым данным, добыча нефти с газовым конденсатом компании "Лукойл", по состоянию на 2022 год, выросла на 7,1% по сравнению с 2021 годом и составила 85 миллионов тонн. А, как добавляет Геннадий Рябцев, доля компании в нефтяном секторе России составляет 15% от общей добычи.

"Лукойл" не раскрывал финансовую отчетность в течение 2022 года. Однако выручка компании за первые полгода 2023 года снизилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 3 606,5 миллиарда рублей. В то время как чистая прибыль составила 565,4 миллиарда рублей.

Какими путями пользуется компания для заработка:

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в январе этого года Венгрия стала крупнейшим импортером российского ископаемого топлива в Евросоюзе. Таким образом, Будапешт заплатил Москве 184 миллиона евро.

В то же время в 2023 году "Лукойл" воспользовался лазейками в санкционных правилах Евросоюза с помощью Болгарии и заработал на этом дополнительно почти 1 миллиард евро, писал Politico.

Все это произошло из-за того, что Болгария воспользовалась уникальным освобождением от запрета на поставки российской нефти и позволила миллионам баррелей нефти из России попасть на российский нефтеперерабатывающий завод на своей территории, которые впоследствии были экспортированы за границу.

И все бы ничего, если бы российские нефтяные компании не платили налог на прибыль и налог на добычу в государственную казну. Всем известно, что нефтяной сектор России является одним из ключевых источников поступления в государственную казну. А по словам экономиста Банка Эстонии Пеэтера Луйкмеля, примерно треть доходов в российский бюджет именно от продажи нефти.

Поскольку вся военная деятельность напрямую зависит от ископаемого топлива и от возможностей России его экспортировать, ограничения этого канала или глобальное падение цен на сырье могут в значительной степени изменить возможности финансирования войны (в Украине – 24 Канал),

– отметил экономист в начале этого года.

Российские расходы на войну

Российские нефтяные компании платят налог на прибыль в размере 20%. Кроме того, есть еще налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины, на которые наибольшая часть выплат.

В феврале стало известно, что доходы России от продажи нефти и газа не уменьшились, а наоборот выросли более чем на 80% по сравнению с прошлым годом, передает Bloomberg.

По данным Министерства финансов России поступления в бюджет от налогов на нефть и газ составили 945,6 миллиарда рублей (где-то более 10 миллиардов долларов).

На сегодня данных от Росстата по продаже нефти нет. Почему? Потому что львиная доля этой нефти идет сейчас теневым сектором, то есть через теневой танкерный флот. В то же время 112 миллиардов долларов в этом году они смогли выделить на продолжение войны с Украиной,

– говорит Олег Пендзин.