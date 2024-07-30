В МИД отреагировали на заявления Венгрии и Словакии относительно транзита нефти "Лукойла"

Украина готова присоединиться к консультациям по ситуации с транзитом нефти "Лукойла", если такое решение будет принято.

Об этом во время брифинга во вторник, 30 июля, рассказал представитель МИД Украины Георгий Тихий, информирует 24 Канал.

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Что говорят в МИД относительно ситуации с транзитом нефти "Лукойла"

"Положение соответствующего решения СНБО касается только коммерческой деятельности частного акционерного общества "Лукойл" на территории Украины. Могу добавить, что мы подтверждаем готовность присоединиться к консультациям в рамках механизма раннего предупреждения, в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС, если Еврокомиссия примет решение о применении этого приложения", – сказал представитель ведомства.

Он добавил, более подробная информация по этому поводу есть в Минэнерго Украины.

Комментируя остановку транзита нефти российской компании "Лукойл" в Венгрию и Словакию, спикер подчеркнул, что Украина высоко ценит сотрудничество с Европейским Союзом – с Венгрией, Словакией и другими государствами – членами ЕС по противодействию российской агрессии, в частности, в сфере введения санкций против страны-агрессора.

Отвечая на вопрос о предложениях, которые передавала Словакия, представитель украинского МИД добавил, что они находятся в "постоянном контакте со словацкой стороной – и на уровне премьера, и на других уровнях министерств и ведомств, и изучаем их предложения, которые поступают".

"Скажу, что процесс продолжается. Украина поддерживает очень тесную связь с Еврокомиссией по этой теме для того, чтобы решать все вопросы, которые возникают у любых партнеров, в скоординированном ключе, и главное – в ключе именно общей позиции Евросоюза, Еврокомиссии", – заявил Георгий Тихий.