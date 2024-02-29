Проверки на моббинг: работники смогут официально жаловаться на травлю на работе
Источник:ВРУ
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает внеплановые проверки на рабочем месте по запросу работника или профсоюза в связи со случаями моббинга.
Проверки на моббинг
В пояснительной записке отмечается, что сейчас существует запрет на проведение внеплановых проверок на рабочих местах, за исключением определенных ситуаций. Однако только за 2023 год Государственная служба по вопросам труда и местные органы получили 553 обращения относительно случаев моббинга.
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В связи с чем возникла необходимость внести изменения в законодательство и расширить перечень случаев, в которых можно проводить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) во время действия правового режима военного положения,
- говорится в документе.
Как распознать мобинг
Что такое моббинг
Моббинг - это форма психологического или физического давления или издевательства, которая часто возникает в коллективах, например, на работе, в школе или в других социальных группах. Он может проявляться в виде систематического преследования, оскорблений, игнорирования, распространения ложной информации или других действий, направленных на изоляцию или унижение индивида или группы лиц.
Моббинг может иметь серьезные последствия для психического и физического здоровья человека, включая стресс, депрессию, снижение самооценки и другие проблемы.
Вот несколько признаков, по которым можно распознать моббинг:
Постоянная критика - систематические необоснованные критика или замечания в ваш адрес, которые не имеют целью конструктивного решения проблем.
Изоляция - когда вас умышленно игнорируют, изолируют от коллектива или социальных взаимодействий.
Распространение слухов - распространение ложной информации о вас, что подрывает вашу репутацию или личные отношения.
Угрозы или запугивание - использование угроз или запугивания для контроля или унижения вас.
Перегрузка работой - намеренная перегрузка вас работой или предоставление задач, которые невозможно выполнить в сжатые сроки.
Откровенное унижение - оскорбления, шутки в ваш адрес или другие действия, унижающие вас перед другими.
Физическое издевательство - хотя это менее распространено во взрослых коллективах, в некоторых случаях могут иметь место и физические акты агрессии.
Как защититься от моббинга
Если вы стали жертвой моббинга, важно знать, как защитить свои права:
1. Обратитесь к руководству
Напишите подробную жалобу, в которой изложите все факты и примеры моббинга, с которыми вы столкнулись. Это может включать даты, места, имена свидетелей и конкретные инциденты.
- Попросите встречу с вашим непосредственным руководителем или отделом кадров для обсуждения ситуации.
2. Обратитесь в профсоюз
Если вы являетесь членом профсоюза, сообщите им о вашей ситуации. Профсоюз может оказать вам не только моральную поддержку, но и помочь выработать стратегию защиты ваших прав.
3. Обратитесь к юристу
Консультация с юристом, особенно со специализацией на трудовом праве или правах человека, может дать вам понимание ваших прав и возможных путей действий. Юрист может помочь составить жалобу в суд и представлять вас в судебном процессе.
4. Обратитесь к психологу
Психологическая поддержка критически важна для восстановления после пережитого моббинга. Профессиональный психолог поможет вам справиться со стрессом, восстановить самооценку.