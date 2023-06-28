Деньги от продажи ТРЦ Ocean Plaza в Киеве передадут ВСУ: он принадлежал россиянам Ротенбергам
Источник:ФДМУ
В скором времени на счета ВСУ поступит кругленькая сумма. Деньги планируют получить от продажи активов российских олигархов.
Фонд госимущества уже зарегистрировал корпоративные права на 66,65% собственности ТРЦ Ocean Plaza. Запись уже внесена в ЕГР, именно эта доля комплекса принадлежит государству.
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Что планируют делать с ТРЦ Ocean Plaza
Как сообщили в ведомстве, сейчас идет аудит, оценка стоимости актива и другие меры перед приватизацией. После этого процесса Фонд примет решение о дальнейшей судьбе этих корпоративных прав.
Активы планируют продать по рыночной цене, а вырученные средства направить ВСУ или восстановление Украины.
Все вырученные от продажи средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России,
– пообещал Денис Шугалий, первый заместитель председателя ФГИУ.
Напомним, ранее корпоративные права ТРЦ в размере 66,65% принадлежали российским олигархам Аркадию и Игорю Ротенбергам. Они попали под санкции, а Высший антикоррупционный суд взыскал их активы в пользу Украины.