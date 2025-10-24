Малые бизнесы вытягивают туризм – их взнос вырос почти на 40%: кто и сколько налогов уплатил

Местные бюджеты зарабатывают на туризме все больше. За девять месяцев 2025 года поступления от туристического сбора выросли на 36% и превысили довоенные показатели.

Туристический бизнес восстанавливается

Самым прибыльным для отрасли стал летний сезон: с июля по сентябрь бизнес уплатил 91,7 миллионов гривен, что на 20% больше, чем во втором квартале (76,2 миллиона гривен), свидетельствуют данные Опендатабот, информирует 24 Канал.

Более половины поступлений – 125,2 миллиона гривен (53%) – обеспечил крупный бизнес: отели, санатории и базы отдыха. В то же время малый бизнес (владельцы квартир, усадеб и небольших объектов) уплатил 109,2 миллиона гривен, показав прирост в 39% – тогда как у крупных компаний он составил лишь 6,5%.

Какие регионы уплатили больше всего налогов?

Киев традиционно остается туристическим лидером – столица принесла местному бюджету 51 миллион гривен, из которых 81% оплатил крупный бизнес. На втором месте – Львовская область (42,5 миллионов гривен, доля крупного бизнеса – 56%), а замыкает тройку Ивано-Франковская область (32,5 миллионов гривен, из них 55% – от малых предпринимателей).

Существенный рост зафиксировали и в Черновицкой области – туристический сбор вырос в пять раз по сравнению с довоенным периодом. При этом 90% поступлений обеспечили владельцы небольших туристических объектов. На Ивано-Франковщине сумма сбора выросла в 4,5 раза.

В то же время Одесская область, несмотря на оживление в летний сезон, все еще не восстановила довоенные показатели – поступления остаются на 17% ниже, чем в 2021 году.

