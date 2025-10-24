Туристический бизнес восстанавливается
Самым прибыльным для отрасли стал летний сезон: с июля по сентябрь бизнес уплатил 91,7 миллионов гривен, что на 20% больше, чем во втором квартале (76,2 миллиона гривен), свидетельствуют данные Опендатабот, информирует 24 Канал.
Более половины поступлений – 125,2 миллиона гривен (53%) – обеспечил крупный бизнес: отели, санатории и базы отдыха. В то же время малый бизнес (владельцы квартир, усадеб и небольших объектов) уплатил 109,2 миллиона гривен, показав прирост в 39% – тогда как у крупных компаний он составил лишь 6,5%.
Какие регионы уплатили больше всего налогов?
Киев традиционно остается туристическим лидером – столица принесла местному бюджету 51 миллион гривен, из которых 81% оплатил крупный бизнес. На втором месте – Львовская область (42,5 миллионов гривен, доля крупного бизнеса – 56%), а замыкает тройку Ивано-Франковская область (32,5 миллионов гривен, из них 55% – от малых предпринимателей).
Существенный рост зафиксировали и в Черновицкой области – туристический сбор вырос в пять раз по сравнению с довоенным периодом. При этом 90% поступлений обеспечили владельцы небольших туристических объектов. На Ивано-Франковщине сумма сбора выросла в 4,5 раза.
В то же время Одесская область, несмотря на оживление в летний сезон, все еще не восстановила довоенные показатели – поступления остаются на 17% ниже, чем в 2021 году.
Уплата налогов в Украине: актуально о главном
В первом полугодии 2025 года пять крупнейших торговых центров Киева сгенерировали совокупный доход в 2,8 миллиарда гривен. Самый высокий доход – у Respublika Park, но большинство работают с убытками
В Украине планируют ввести налог на продажи через цифровые платформы, не затрагивая мелких продавцов с доходами до 2 тысяч евро в год. Инициаторы проекта убеждают, что этот шаг может вывести из тени финансовые операции и обеспечить дополнительные 14 миллиардов гривен в бюджет в год.
Кроме того, Рада одобрила повышение налога на прибыль для банков до 50%, которое будет действовать с 2026 года. А правительство анонсировало запуск реестра сайтов, которые имеют лицензию на онлайн-продажу подакцизных товаров, чтобы усилить контроль над электронной торговлей алкоголем и табачными изделиями.