Туристичний бізнес відновлюється

Найприбутковішим для галузі став літній сезон: із липня по вересень бізнес сплатив 91,7 мільйонів гривень, що на 20% більше, ніж у другому кварталі (76,2 мільйони гривень), свідчать дані Опендатабот, інформує 24 Канал.

Дивіться також Куди звертатися, щоб отримати дозвіл на походи в гори: роз'яснення прикордонників

Більше половини надходжень – 125,2 мільйони гривень (53%) – забезпечив великий бізнес: готелі, санаторії та бази відпочинку. Водночас малий бізнес (власники квартир, садиб та невеликих об'єктів) сплатив 109,2 мільйони гривень, показавши приріст у 39% – тоді як у великих компаній він склав лише 6,5%.

Які регіони сплатили найбільше податків?

Київ традиційно залишається туристичним лідером – столиця принесла місцевому бюджету 51 мільйон гривень, із яких 81% сплатив великий бізнес. На другому місці – Львівська область (42,5 мільйонів гривень, частка великого бізнесу – 56%), а замикає трійку Івано-Франківщина (32,5 мільйонів гривень, із них 55% – від малих підприємців).

Суттєве зростання зафіксували й у Чернівецькій області – туристичний збір зріс у п'ять разів порівняно з довоєнним періодом. При цьому 90% надходжень забезпечили власники невеликих туристичних об’єктів. На Івано-Франківщині сума збору зросла у 4,5 раза.

Водночас Одеська область, попри пожвавлення у літній сезон, все ще не відновила довоєнні показники – надходження залишаються на 17% нижчими, ніж у 2021 році.

Сплата податків в Україні: актуально про головне