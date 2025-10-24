Малі бізнеси витягують туризм – їх внесок зріс майже на 40%: хто і скільки податків сплатив
- За дев'ять місяців 2025 року надходження від туристичного збору зросли на 36%, перевищивши довоєнні показники.
- Київ, Львівська область та Івано-Франківщина стали лідерами за сплатою податків, причому значний внесок зробив малий бізнес, особливо в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Місцеві бюджети заробляють на туризмі все більше. За дев'ять місяців 2025 року надходження від туристичного збору зросли на 36% і перевищили довоєнні показники.
Туристичний бізнес відновлюється
Найприбутковішим для галузі став літній сезон: із липня по вересень бізнес сплатив 91,7 мільйонів гривень, що на 20% більше, ніж у другому кварталі (76,2 мільйони гривень), свідчать дані Опендатабот, інформує 24 Канал.
Більше половини надходжень – 125,2 мільйони гривень (53%) – забезпечив великий бізнес: готелі, санаторії та бази відпочинку. Водночас малий бізнес (власники квартир, садиб та невеликих об'єктів) сплатив 109,2 мільйони гривень, показавши приріст у 39% – тоді як у великих компаній він склав лише 6,5%.
Які регіони сплатили найбільше податків?
Київ традиційно залишається туристичним лідером – столиця принесла місцевому бюджету 51 мільйон гривень, із яких 81% сплатив великий бізнес. На другому місці – Львівська область (42,5 мільйонів гривень, частка великого бізнесу – 56%), а замикає трійку Івано-Франківщина (32,5 мільйонів гривень, із них 55% – від малих підприємців).
Суттєве зростання зафіксували й у Чернівецькій області – туристичний збір зріс у п'ять разів порівняно з довоєнним періодом. При цьому 90% надходжень забезпечили власники невеликих туристичних об’єктів. На Івано-Франківщині сума збору зросла у 4,5 раза.
Водночас Одеська область, попри пожвавлення у літній сезон, все ще не відновила довоєнні показники – надходження залишаються на 17% нижчими, ніж у 2021 році.
