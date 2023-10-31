Twitter/X теперь стоит 19 миллиардов долларов: Маск его покупал за 44 миллиарда

Соцсеть Twitter/X сейчас оценивается в 19 миллиардов долларов. Год назад Илон Маск приобрел ее за 44 миллиарда долларов.

Таким образом, стоимость этой соцсети снизилась на 55%. Об этом говорится во внутренних документах компании.

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Twitter/X теперь стоит 19 миллиардов долларов

30 октября сотрудники X получили долю в компании стоимостью 19 миллиардов долларов или 45 долларов за акцию. Ранее при покупке компании акция стоила 54,20 долларов.

Илон Маск заявлял, что он переплатил за соцсеть. По его мнению, стоимость компании составляет 20 миллиардов долларов, назвав ее "обратным стартапом".

Австралийский регулятор оштрафовал соцсеть X

Напомним, что недавно австралийский регулятор наложил штраф на компанию Х, принадлежащей Илону Маску, в размере 386 тысяч долларов. Причиной – отказ сотрудничать с расследованием практики противодействия жестокому обращению с детьми.

Этот факт стал мощным репутационным ударом, ведь рекламодатели стали меньше инвестировать в компанию. Причиной этого является прекращение модерации большинства содержимого и восстановление тысячи запрещенных аккаунтов.