Twitter после смены названия снижает цены для рекламодателей, но есть нюанс

Компания X, которую выкупил миллиардер и бизнесмен Илон Маск, в очередной раз меняет правила игры для тех, кто пользуется социальной сетью. Однако самое новое решение будет касаться размещения рекламы.

Издание The Wall Street Journal в своем материале ссылается на письма, разосланные компанией на этой неделе. Речь идет о решении Х (в прошлом Twitter) предлагает новые форматы для рекламы в США и Великобритании.

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Новая "инициатива "Twitter

Компания Илона Маска представила некоторым рекламодателям скидки на размещение рекламы в формате видео на платформе. Это предложение идет в сопровождении с перечнем тем во вкладке "Исследуйте". Благодаря этому компании и бренды могут претендовать на круглосуточное размещение в списке актуальных тем.

В начале июня 2023 года стало известно, что доходы социальной сети от рекламы упали больше, чем на 50%

Компания X также сообщила в письмах о возможности получить скидку на 50%, оформив любое бронирование такой рекламы до 31 июля Это предложение объясняют стремление помочь "рекламодателям расширить охват в критические моменты в Twitter, такие, как чемпионат мира по футболу среди женщин".

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С другой стороны, социальная сеть добавила, что уже с 7 августа аккаунты брендов могут потерять "золото галочку". С учетом полученных данных можно утверждать, что этот план будет реализован, если эти компании не будут тратить достаточно на рекламу в социальной сети. Речь идет о таких суммах:

Бренд потеряет верификацию, если не потратят от 1 000 долларов на рекламу за предыдущие 30 дней или 6 000 долларов – за 180 дней.

Верификация необходима для известных брендов и компаний, поскольку таким образом они минимизируют использование их наименований мошенниками.