Бизнес Актуальные новости Отныне "тысячу Зеленского" можно потратить в "АТБ": какие еще магазины добавили в список
22 января, 16:32
3

Отныне "тысячу Зеленского" можно потратить в "АТБ": какие еще магазины добавили в список

Альбина Ковпак
Основні тези
  • В список магазинов, где можно потратить "тысячу Зеленского" и "Нацкешбек", добавили "АТБ" и еще три сети магазинов.
  • Всего к программе присоединилось почти 1 650 магазинов, а вскоре присоединятся "Эпицентр" и "Рукавичка".

Торговая сеть, где украинцы могут рассчитываться средствами "Зимней поддержки" и "Нацкешбека", продолжает расширяться. В список добавили еще четыре магазина, один из которых популярный среди украинцев "АТБ".

В каких магазинах можно потратить "тысячу Зеленского" и "Нацкешбек"?

В отдельных сетях магазинов украинцы могут рассчитаться карточкой "Нацкешбек", сообщает Минэкономики.

В 2026 году к программе присоединились еще четыре ритейлера:

  • "АТБ";
  • "Таврия В" (в состав которой входят деликатес-маркеты "Космос" и супермаркеты "Пюре");
  • "Дивоцин";
  • "ЛотОК".

В общем добавилось почти 1 650 магазинов по Украине. Вскоре к программе расчетов присоединятся также сети "Эпицентр" и "Рукавичка".

К слову, с конца 2025 года “тысячу Зеленского” на продукты можно потратить в таких сетях:

Сети магазинов:

  • NOVUS;
  • LIGA PRIM;
  • Auchan;
  • SPAR;
  • VARUS;
  • Торба;
  • "Сими23";
  • MAUDAU.
  • "Сильпо";
  • "Фора";
  • ТРАШ! ТРАШ!;
  • Fozzy;
  • "Близенько".

Онлайн-маркеты:

  • Rozetka;
  • MAUDAU.

Обратите внимание! В этих сетях можно приобрести продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Где еще можно потратить деньги?

  • "Тысячу Зеленского" можно потратить в 14 магазинах и онлайн-маркетах, включая NOVUS, Auchan, Rozetka и другие. Средства, полученные через "Национальный кэшбек", можно потратить до 30 июня 2026 года, а через Укрпочту – до конца февраля 2026 года.

  • Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.Программу "тысяча Зеленского" можно потратить на украинские лекарства, зарегистрированные в системе "Национальный кэшбек".

  • "Тысячу Зеленского" можно потратить также на украинские лекарства, зарегистрированные в системе "Национальный кэшбек". Это можно сделать в аптеках "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптовых цен" и других.