Не только коммуналка: на что чаще всего тратили "тысячу Зеленского" и какие есть лазейки
- Украинцы потратили 11,3 миллиардов гривен по программе "Зимняя поддержка", преимущественно на коммунальные услуги, продукты, лекарства и донаты на ВСУ.
- Пользователи нашли лазейки для расходов, в частности оплачивали посылки и косметику через карточку "Национальный кэшбек".
По состоянию на январь украинцы потратили уже 11,3 миллиардов гривен по программе "Зимняя поддержка", также известная как "тысяча Зеленского". В большинстве покупали различные товары, также стало известно, какие дополнительные лайфхаки придумали.
На что украинцы тратили "тысячу Зеленского"?
Программа "Зимняя поддержка" продолжает помогать украинцам, сообщает Правительственный портал.
Чаще всего средства направляют на оплату коммунальных услуг – это около 80% расходов. Среди других популярных категорий – продукты, лекарства, а также донаты на ВСУ.
Всего 17,8 миллионов украинцев оформили и получили "тысячу Зеленского", из них 3,5 миллиона – дети. Все выплаты по этой программе уже осуществлены на 100%. Использовать средства можно до 30 июня 2026 года.
Лайфхаки и лазейки от украинцев
Путем проб и ошибок украинцы узнали, что еще можно оплатить 1 000 гривен, пишет Telegraf.
Одна из пользователей рассказала, что пришла в отделение "Укрпочты" получать посылку с наложенным платежом и решила попробовать оплатить ее карточкой "Национальный кэшбэк", на которую начисляется "зимняя тысяча". Оплата прошла успешно.
По словам женщины, она была удивлена, ведь заказала пряжу, а такие товары не входят в перечень, разрешенного для оплаты "зимней поддержкой".
В комментариях пользователи делились собственными примерами, куда им удалось потратить "имя тысячу". Некоторым даже удалось оплатить косметику во время получения посылок на "Укрпочте". А вот воспользоваться прошлогодней лазейкой по оплате заказов доставки еды уже не получится – в этом году возможность ограничена.
Где и на что можно потратить деньги?
"Тысячу Зеленского" можно потратить в 14 магазинах и онлайн-маркетах, включая NOVUS, Auchan, Rozetka и другие. Средства, полученные через "Национальный кэшбек", можно потратить до 30 июня 2026 года, а через Укрпочту – до конца февраля 2026 года.
Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.Программу "тысяча Зеленского" можно потратить на украинские лекарства, зарегистрированные в системе "Национальный кэшбек".
"Тысячу Зеленского" можно потратить также на украинские лекарства, зарегистрированные в системе "Национальный кэшбек". Это можно сделать в аптеках "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Аптека оптовых цен" и других.