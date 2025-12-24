Список магазинов пополнился: где можно потратить "тысячу Зеленского" на продукты

Две сети супермаркетов и маркетплейс Rozetka добавили в перечень магазинов, где можно расплатиться "тысячей Зеленского" за украинские товары. 24 декабря – последний день оформления выплаты, поэтому украинцам, которые еще этого не сделали, стоит поторопиться.

Где можно потратить "тысячу Зеленского" на продукты?

Перечень магазинов постоянно пополняется, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

24 декабря стало известно, что в NOVUS, LIGA PRIM и онлайн на Rozetka теперь можно воспользоваться карточкой "Национальный кэшбек". На эту карточку украинцы получают средств "Зимней поддержки", или так называемую "тысячу Зеленского".

Напомним, что с 18 декабря средства с "тысячи Зеленского" и "Нацкешбек" можно потратить в таких магазинах:

Auchan;

SPAR;

VARUS;

Torba;

"Сими23";

MAUDAU.

"Сильпо";

"Фора";

ТРАШ! ТРАШ!;

Fozzy;

"Близенько".

До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?

Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дію, их можно потратить до 30 июня 2026 года .

. Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?