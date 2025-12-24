Список магазинов пополнился: где можно потратить "тысячу Зеленского" на продукты
- Две сети супермаркетов и Rozetka добавились к местам, где можно потратить "тысячу Зеленского".
- Средства из "тысячи Зеленского" можно использовать до 30 июня 2026 года, если получены через Дию.
Две сети супермаркетов и маркетплейс Rozetka добавили в перечень магазинов, где можно расплатиться "тысячей Зеленского" за украинские товары. 24 декабря – последний день оформления выплаты, поэтому украинцам, которые еще этого не сделали, стоит поторопиться.
Где можно потратить "тысячу Зеленского" на продукты?
Перечень магазинов постоянно пополняется, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.
24 декабря стало известно, что в NOVUS, LIGA PRIM и онлайн на Rozetka теперь можно воспользоваться карточкой "Национальный кэшбек". На эту карточку украинцы получают средств "Зимней поддержки", или так называемую "тысячу Зеленского".
Напомним, что с 18 декабря средства с "тысячи Зеленского" и "Нацкешбек" можно потратить в таких магазинах:
- Auchan;
- SPAR;
- VARUS;
- Torba;
- "Сими23";
- MAUDAU.
- "Сильпо";
- "Фора";
- ТРАШ! ТРАШ!;
- Fozzy;
- "Близенько".
До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?
- Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дію, их можно потратить до 30 июня 2026 года.
- Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.
На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?
Зимнюю "тысячу Зеленского" можно потратить на лекарства, почтовые и коммунальные услуги, печатную и пищевую продукцию, или на благотворительные взносы. Оформить помощь можно до 24 декабря 2025 года.
Зимнюю тысячу разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.
"Тысячу Зеленского" чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов. По состоянию на 8 декабря помощь получили более 11,6 миллиона украинцев, а заявки на получение зимней тысячи подали более 15,8 миллиона человек.
Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.